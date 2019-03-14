رئيس الوزراء يؤكد لوزير الخارجية البريطاني حرص العراق على تطوير العلاقات بين البلدينض

2019/03/14 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لوزير الخارجية البريطاني، اليوم الخميس، حرص العراق على تطوير العلاقات بين البلدين، فيما بين العراق دولة ديمقراطية تتعدد فيها الآراء والمواقف حيال مختلف القضايا التي تهم البلاد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقته /SNG/، ان “عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني ...

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