2019/03/14 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lTpjGxHec7s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء الإعلامي نجم الربيعي في برنامج من بغداد مع زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي - برومو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء الإعلامي نجم الربيعي في برنامج من بغداد مع زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي - برومو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).