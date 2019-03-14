2019/03/14 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5sK-l0ASFVQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معاناة كبيرة للحكام بغياب قوانين تحميهم ومستحقاتهم المالية المتقطعة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معاناة كبيرة للحكام بغياب قوانين تحميهم ومستحقاتهم المالية المتقطعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).