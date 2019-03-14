2019/03/14 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاسخبارات العسكرية، الخميس، تدمير 10 اوكار لتنظيم "داعش" في الرياض جنوبي محافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير 10 اوكار لداعش باكبر عملية استخباراتية جنوبي كركوك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير 10 اوكار لداعش باكبر عملية استخباراتية جنوبي كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).