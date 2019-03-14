بعملية استخبارية نوعية.. تدمير 10 أوكار لعصابات

2019/03/14 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت مصادر امنية ، ان" الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع الشرطة الاتحادية تعلن تدمير 10 اوكار لتنظيم داعش في اكبر عملية استخبارية بالرياض جنوبي كركوك".

انتهى..م.ر

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