الجواهري والسياب والمتنبي محور حديث الدكتور الحمداني مع النحات نداء كاظم

2019/03/14 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني، في مكتبه ببغداد اليوم الخميس 14 / اذار، "النحات الاستاذ نداء كاظم" .

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