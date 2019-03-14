2019/03/14 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل إعلام تركية: الإنتربول يقبل طلباً #تركيا بإدراج 20 متهما سعوديا بمقتل خاشقجي ضمن قائمة حمراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/14 | 19:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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