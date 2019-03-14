2019/03/14 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، الخميس، استمرارها بتأهيل الشاحنات المبردة نوع (LAFHS) التي تم تصليحها في منطقة بغداد الوسطى (شعبة شاحنات غ.ب) حيث وصل الانجاز بنسبة 80% وخلال ايام ستكون الشاحنات جاهزة للعمل.وقال مدير عام الشركة وكالة طالب جواد الحسيني، ان "الشاحنات وصلت الى معامل بغداد لغرض تأهيلها من قبل الكوادر الهندسية والفنية لزجها في الخدمة وطبيعة عملها وفق نظام التشغيل المشترك مع شركة العراق في إدخال الشاحنات بحلتها الجديد بعد ان كانت تحت سيطرة عصابات داعش الاجرامية في الموصل".

وأضاف، أن "طبيعة عمل الشاحنات المبردة نقل المنتجات الغذائية والسلع المبردة والادوية للحفاظ عليها داخل هذه الشاحنات المبردة الكبيرة لنقلها من ميناء أم قصر الى عموم المحافظات وذلك حفاظا على المنتوج".

ودعا الحسيني الشركات الحكومية كافة الناقلين والمستوردين والتجار بنقل منتجاتهم الغذائية والطبية عن طريق شاحنات السكك المبردة وبأسعار زهيدة.



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السكك الحديد تستمر بتأهيل الشاحنات المبردة نوع (LAEHS)) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السكك الحديد تستمر بتأهيل الشاحنات المبردة نوع (LAEHS)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).