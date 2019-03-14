2019/03/14 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني السيد جيرمي هنت، أكد فيه دعم الحكومة العراقية ومساندة جهودها بترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مكانة العراق في محيطه العربي والاقليمي والدولي، كما جدد التهنئة لسيادته بتولي رئاسة الحكومة.وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء، ان "العراق حريص على تطوير العلاقات مع بريطانيا والاستمرار بالتعاون في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي".

وأضاف، ان "الحكومة العراقية تضع في مقدمة اولوياتها الانفتاح على دول الجوار واقامة شبكة علاقات تخدم الامن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة، حيث استقبلنا في بغداد مؤخرا مسؤولين من دول الجوار بينهم الرئيس الايراني ووزير التجارة السعودي ترافقهم وفود مسؤولة واقتصادية كبيرة".

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء تقدير الحكومة لدور قوات التحالف بمحاربة الارهاب وتقديم التدريب والمشورة، وأنها موجودة بدعوة من الحكومة العراقية وتتحرك بموافقتها وانه لا توجد قواعد عسكرية اجنبية كما لا توجد اهداف اخرى لهذه القوات سوى محاربة داعش وتدريب القوات العراقية، مبينا ان العراق دولة ديمقراطية تتعدد فيها الآراء والمواقف حيال مختلف القضايا التي تهم البلاد.



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).