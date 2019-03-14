رسمياً.. انتهاء أزمة الاولمبي

2019/03/14 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، انتهاء مشكلة المنتخب الاولمبي المالية قبيل مشاركته في تصفيات كأس اسيا خلال شهر آذار الجاري.وقال عضو الاتحاد كامل زغير لـ/ المعلومة/: “عقدت اجتماعاً برفقة نائب رئيس اتحاد الكرة علي جبار ووزير الشباب والرياضة احمد رياض، من اجل بحث مشكلة المنتخب الاولمبي الذي يعاني من قلة التمويل”.[…]

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