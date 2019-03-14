حداد يؤكد اهمية الاسراع بانجاز مشاريع القوانين المعطلة

2019/03/14 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد اليوم الخميس ، ضرورة الاسراع إنجاز مشاريع القوانين المعطلة والمهمة في البرلمان.

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