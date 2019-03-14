عبد المهدي: قوات التحالف موجودة بدعوة من الحكومة وتتحرك بموافقتها

2019/03/14 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، اكد فيه دعم الحكومة العراقية ومساندة جهودها بترسيخ الأمن والاستقرار

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