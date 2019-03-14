2019/03/14 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الخميس، أن العراق يتطلع لإقامة افضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات فيما كشف عن زيارة قريبة للمملكة.وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (14 آذار 2019) إن “عبد المهدي استقبل بمكتبه الرسمي، وزير التجارة والاستثمار في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي: قريبا سأكون في الرياض لتوقيع اتفاقيات في مجالي النفط والطاقة NAS | موقع ناس الرسمي.

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