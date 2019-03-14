مصر ترحب بالحكم على المدانين في جريمة خطف السفير إيهاب الشريف

2019/03/14 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} أصدرت الخارجية المصرية بيانا رحبت فيه بالحُكم الصادر من محكمة جنايات الكرخ العراقية بالإعدام بحق مُدانين اثنين شاركا في جريمة خطف السفير إيهاب الشريف، سفير مصر الأسبق في بغداد يوم 2 يوليو 2005، قبل أن يتم اغتياله لاحقًا بالعراق.

وقال بيان الخارجية المصرية انها "إذ تُعرب عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل السُلطات المعنية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع نظيراتها المصرية، لإنجاز العدالة بحق مُرتكبي جريمة خطف واغتيال السفير المصري الأسبق في بغداد، فإنها تؤكد من جديد عزمها وتصميمها على الاستمرار في مواصلة إسهامها للسعي لنيل كافة حقوق شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم فداءً للوطن بضمان مثول المتورطين في هذه الجرائم البشعة أمام القضاء، ليتم القصاص منهم، وفقاً لأحكام القانون على ما ارتكبوه من جرائم بحق مصر وشعبها الكريم".وكانت محكمة جنايات الكرخ في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية أصدرت حكمين بالإعدام لمدانين اثنين عن جريمة الاشتراك بحادث خطف السفير المصري السابق.وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "الهيئة الاولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدانين اثنين اعترفا بحادثة خطف السفير المصري السابق في منطقة نفق الشرطة واقتياده الى منطقة العامرية ومن ثم الى مدينة الفلوجة".وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت الأدلة والاعترافات كافية لإصدار حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحقهم"،مبينا أن "الأحكام جاءت استنادا لأحكام المادة 421/ج/و/د من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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