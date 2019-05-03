مصرع طفل وشقيقته غرقاً شمال ذي قار

2019/05/03 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} سجلت شرطة ذي قار حالة غرق طفل وشقيقته البالغين من العمر أربعة وخمس أعوام على التوالي في نهر آل جبار القريب من دارهم 20 كم غرب مدينة النصر شمال المحافظة.

وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مخبر حصر الى مركز شرطة النصر جالبا معه جثتي ولديه للإبلاغ عن وفاتهما أثر تعرضهما الى حاث غرق في نهر آل جبار القريب من دارهم كل من {حسن} الذي يبلغ من العمر أربعة أعوام و{زهراء} التي تبلغ من العمر خمسة أعوام".وأضاف "اتخذت الإجراءات القانونية الأصولية وتم تدوين اقوال المخبر ولم يطلب الشكوى كون الحادث قضاء وقدر".ولفت البيان الى انه "تم اجراء المخطط على محل الحادث والكشف على جثتي المجنى عليهما من قبل مفرزة الأدلة الجنائية وتم تنظيم ورقتي تشريح لغرض إرسال الجثث للطبابة العدلية في ذي قار لبيان السبب الحقيقي للوفاة".انتهىبواسطة..



علي الخفاجي

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