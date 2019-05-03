قيادة شرطة النجف تنفي تعرض مكتب البرلمانية ولاء السعبري لاستهداف مسلح

2019/05/03 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة النجف تعرض مكتب البرلمانية ولاء السعبري لاستهداف مسلح.وقال الناطق الاعلامي للقيادة المقدم مقداد الموسوي ،ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت إشاعة حول تعرض مكتب النائبة في البرلمان ولاء السعبري الى هجوم مسلح وإطلاق نار من قبل جهة مجهولة “.وأضاف نود أن نبين أن الخبر عار عن الصحة وان الحقيقية هي […]

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