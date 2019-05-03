2019/05/03 | 21:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يقلل التوجه للقطاع العام
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل العراقي: نظام تقاعد القطاع الخاص سيكون مشابهاً بالامتيازات للقطاع العام ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل العراقي: نظام تقاعد القطاع الخاص سيكون مشابهاً بالامتيازات للقطاع العام ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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