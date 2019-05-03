بحضور برلماني ودبلوماسي.. نقابة الصحفيين العراقيين تحتفل غدًا باليوم العالمي لحرية الصحافة

2019/05/03 | 21:53

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بغداد اليوم - بغداد

تقيم نقابة الصحفيين العراقيين، يوم غد السبت، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقالت النقابة في بيان، إنها "تنظم، صباح يوم غد، على حدائقها احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحل يوم الثالث من ايار من كل عام"، مبينة أنها "اعدت النقابة منهاجاً حافلاً للاحتفال الذي يقام تحت شعار (الاعلام من اجل الديمقراطية)".

وأضافت، أن "الاحتفال سيقام بحضور رسمي وبرلماني واعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدة في العراق ورؤساء المؤسسات الإعلامية"، موضحة أنه "يتضمن القاء عدد من الكلمات وتكريم عوائل شهداء الصحافة وعدد من رواد الصحافة".

ويحتفل العالم في 3 آذار/ مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لإحياء ذكرى إعتماد اعلان "ويندهوك" التاريخي في نفس اليوم من عام 1991 خلال اجتماع للصحافيين الافارقة، ويتضمن الإعلان بيانا لمبادئ حرية الصحافة، وقد جاء بعد أزمات مختلفة واجهتها افريقيا في الثمانينيات.

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