تجفيف منابع عائدات النظام الإيراني بعد تضييق الخناق على مصدر الدخل الأساسي

2019/05/03 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيشهد النظام الإيراني فترة صيام نفطي طويل في شهر رمضان نتيجة انخفاض حاد في معروضاته النفطية التي تسعى واشنطن إلى تصفيرها، وذلك مع إعلان الولايات المتحدة عن إنهاء الإعفاءات على مشتري النفط الإيراني،

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