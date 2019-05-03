بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.. عبدالزمان: للصحافة دور بارز بحسم معركتنا مع الاٍرهاب

2019/05/03 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

هنأ وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبدالزمان، اليوم الجمعة، الصحفيين، والإعلاميين في العراق بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكدا أن للصحافة دور بارز،

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