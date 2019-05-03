وزير العمل عبدالزمان يصدر توضيحاً مهماً بشأن تقاعد القطاع الخاص

2019/05/03 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبدالزمان، اليوم الجمعة، أن نظام تقاعد القطاع الخاص المقبل سيخفف التوجُّه نحو القطاع العام لما يتضمنه من

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