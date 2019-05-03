2019/05/03 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة، إجراء عملية قلع الأسنان الولادية لطفل حديث الولادة في المركز التخصصي لطب الأسنان ببغداد، مشيرة إلى أنها تتكون من دون جذور وشكل خطورة من احتمالية بلعها أو الاختناق.

ضمن الحالات الخاصة التي يستقبلها المركز الصحي التخصصي لطب الأسنان الوقائي تم استقبال طفل حديث الولادة

قالت الوزارة ببيان صدر في 3 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "فريقًا طبيًا مختصًا في المركز الصحي التخصصي لطب الأسنان الوقائي التابع إلى دائرة صحة بغداد الرصافة، قام بإجراء عملية قلع الأسنان الولادية لطفل حديث الولادة".

فيما أفادت من جهتها رئيسة الفريق الدكتورة سلمى، بأنه من "ضمن الحالات الخاصة التي يستقبلها المركز الصحي التخصصي لطب الأسنان الوقائي تم استقبال طفل حديث الولادة".

أثناء قلع أسنان الطفل (وزارة الصحة)

تابعت بالقول إن "الأسنان الولادية هي الأسنان التي تتكون عادة بدون جذور مما يجعلها غير ثابتة بصورة جيدة في نمو الطفل الرضيع، وهذا يشكل خطورة من احتمالية بلعها أو الاختناق بها في حال تحركها واستنشاقها، لذلك يجب على الأهل مراجعة طبيب الأسنان لغرض قلعها".

أضافت سلمى أن الأسنان الولادية "تتطور وتنمو في النسيج اللثوي للفك السفلي وتلتصق هذه الأسنان بجذور قصيرة ولذلك تكون متقلقلة وتسبب تهيجًا أو إصابة لأسنان الطفل".

أثناء قلع أسنان الطفل (وزارة الصحة)

من جانبه ذكر مدير المركز طبيب الأسنان الدكتور زيد ناجي، أن "الحالة تعيق عملية الرضاعة، وبما أن السبب الرئيسي لظهور هذه الأسنان لايزال مجهولًا، إلا أنه يعزى إلى اضطراب في التسلسل الزمني البويولجي لشكل الأسنان، وقد ترتبط بعوامل وراثية وسوء التغذية أو عوامل أخرى".

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة..



تكتم على الموت البطيء وانتشار الأوبئة ودفع نحو الهند وإيران

القطاع العام في العراق..



الموت مجانًا في مدينة الطب!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور| ولادة طفل بأسنان في بغداد.. وهذا هو التفسير العلمي!) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور| ولادة طفل بأسنان في بغداد.. وهذا هو التفسير العلمي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).