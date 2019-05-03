شرطة النجف تكشف الجهة التي استهدفت مكتب النائبة عن سائرون

2019/05/03 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف

نوهت

قيادة شرطة النجف, الجمعة, الى ان الاعتداء الذي تعرض له مكتب النائبة عن تحالف سائرون

ولاء السعبري, هو “خلاف عشائري”, وليس استهداف من قبل اطراف مجهولة.

وقالت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه, ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت إشاعة حول تعرض مكتب النائبة في البرلمان

ولاء السعبري الى هجوم مسلح وإطلاق نار من قبل جهة مجهولة”.

وبينت

ان “الحقيقية هي وجود خلاف بين عائلة النائبة ولاء السعبري وبين احد الأطراف المعروفة,

وهناك تحقيق ودعوى قضائية مفتوحة، فالموضوع مشاجرة ولا علاقة له بالاستهداف”.

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