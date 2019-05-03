خطيب جمعة طهران يهاجم الولايات المتحدة والرئيس ترمب

2019/05/03 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم خطيب صلاة الجمعة في طهران احمد خاتمي الولايات المتحدة، واصفا نظامها الحاكم بالاغبى في العالم.

وأكد خاتمي في خطبته، ان مشكلة النظام الأمريكي الرئيسة مع ايران أيديولوجية ودينية وعقائدية، نافيا ان يكون محور الخلاف بين البلدين متعلقا بملف حقوق الانسان او القضية النووية لأن تلك المواضيع مجرد ذرائع أمريكية على حد قوله.

وأضاف خاتمي، ان انتصار بلاده على الولايات المتحدة خلال الأربعين عاما الماضية، أدى الى انهيار الهيمنة الامريكية على العالم، مشبها الرئيس الأمريكي ترمب بقاطع الطريق الذي يبتز الاخرين لضمان امنهم.

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