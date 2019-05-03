2019/05/03 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خيم التعادل السلبي من دون اهداف، على مباراة الميناء امام صيفه النفط في المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء ضمن لقاءات الاسبوع السادس من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.

السفانة لم يتمكن من اسغلال عاملي الارض والجمهور للوصول الى الشباك، فيما لم يتمكن النفط من تسيجل الاهداف بالرغم من استعادة خدمات هدافه محمد داود.التعادل ابقى النفط في المركز السابع برصيد 33 نقطة، فيما وضع الميناء في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.هذا وخيم التعادل السلبي على مباراة الكهرباء والحدود.انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ختام الجولة السادسة للدوري الممتاز .. التعادل السلبي يخيم على مباراة الميناء والنفط) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ختام الجولة السادسة للدوري الممتاز .. التعادل السلبي يخيم على مباراة الميناء والنفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).