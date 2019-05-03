شرطة النجف تنفي تعرض مكتب نائبة في البرلمان الى هجوم مسلح

2019/05/03 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المديرية في بيان تلقت الغدير نسخة منه ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت إشاعة حول تعرض مكتب النائبة في البرلمان ولاء السعبري الى هجوم مسلح وإطلاق نار من قبل جهة مجهولة"، مبينا ان "الخبر عار عن الصحة".واضافت ان "الحقيقية هو وجود خلاف بين عائلة النائبة ولاء السعبري وبين احد الأطراف المعروفة وهناك تحقيق ودعوى قضائية مفتوحة، فالموضوع مشاجرة ولا علاقة له بالاستهداف"، مطالبة "الجميع بعدم تناقل الإشاعات وتهويل الأمور والتأكد قبل نشر أي معلومة".ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا تضمن ان مكتب النائب ولاء السعبري في النجف تعرض الى هجوم مسلح والنائب داخل المكتب الذي يقع قرب الصحابي ميثم التمار.انتهى.ص.هـ.ح.

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