شرطة واسط تلقي القبض على تاجر مخدرات

2019/05/03 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مكافحة مخدرات شرطة واسط ،اليوم الجمعة، القبض على متهم يتاجر بالمخدرات.

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