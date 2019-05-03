القبض على 3 متهمين بالإرهاب بينهم مسؤول التدريب البدني لما يسمى بأشبال الخلافة في نينوى

2019/05/03 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على 3 متهمين بالارهاب بينهم

مسؤول التدريب البدني لما يسمى بأشبال الخلافة في نينوى.وذكر بيان

للمديرية " ان مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات

نينوى القت القبض على أحد الارهابيين في الجانب الأيسر من الموصل كان

مسؤولا عن التدريب البدني لما يسمى ب (اشبال الخلافة ) في المحافظة ،

وهو من المساهمين بتخرج عدة دورات تدريبية لهؤلاء الأشبال ، ويعد أحد

المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.واضاف

البيان " ان مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية القت القبض على اثنين

من الإرهابيين في قضاء المدائن جنوبي بغداد ، كانا قد هربا من ديالى

الى المدائن لتضليل الأجهزة الامنية وهما من المنتمين لعصابات داعش

الإرهابية في ديالى وقاتلا ضد قواتنا الأمنية في عدة مناطق من

المحافظة ، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة ٤

إرهاب.

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