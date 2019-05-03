إعلان حكومي مهم عن تقاعد القطاع الخاص

2019/05/03 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبدالزمان، أن نظام تقاعد القطاع الخاص المقبل سيكون له تأثير كبير في تخفيف الضغط والتوجه نحو القطاع العام لما يتضمنه من امتيازات تقاعدية مشابهة لامتيازات تقاعد موظفي القطاع الحكومي.

وأضاف خلال ترؤسه "اجتماع لجنة العمل اللائق بحضور ممثل عن نقابات العمال في العراق أن "الوزارة وضمن استرتيجيتها في القضاء على البطالة وسعيها لخلق توازن بين القطاعين الخاص والعام اعدت نظام تقاعد للعاملين ضمن القطاع الخاص متكاملاً من النواحي المهنية والعملية سيشكِّل - من خلال تنفيذه - انعطافة واضحة نحو انشاء مشاريع خاصة من قبل الباحثين عن العمل".وتابع وزير العمل، أن "الوزارة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمل اللائق"، لافتاً الى ان "الوزارة بانتظار ملاحظات الشركاء الاجتماعيين {نقابات واتحادات} على المذكرة واهمها تحديد الالتزامات بين كلا الطرفين ليتم بعدها التوقيع بين الجانبين".وأوضح عبد الزمان في سياق حديثه عن توقيع مذكرة التفاهم، ان "الصفة التي تخص الجانب العراقي ستكون ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كون مذكرة التفاهم مبنية قانونياً من ثلاثة اطراف هي {وزارة، وشركاء، ومنظمة عمل]، وسنحرص على اعادة كتابة صيغة المذكرة المعدَّة من قبل المنظمة وفق منطلقات وأهداف وطنية عراقية".انتهى

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