2019/05/03 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J0NWfvAixZE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #بغداد - المخدرات تنتشر في بعض المدارس والكليات العراقية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #بغداد - المخدرات تنتشر في بعض المدارس والكليات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).