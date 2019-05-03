صفاء بندر تطالب وزارة الداخلية بالتريث بنقل ٢٥٪؜ من منتسبي شرطة البصرة

2019/05/03 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عن البصرة” صفاء,مسلم وزارة الداخلية التريث وإعادة النظر في نقل ٢٥٪؜ من منتسبي شرطة محافظة البصرة والمنشأت الى المحافظات الاخرى .ودعت بندر خلال مؤتمر صحفي، وزارة الداخلية بالتريث وإعادة النظر بكتابهم ذي العدد (٨٠٦٢) في ٢٠١٩/٤/٣٠، حول نقل ٢٥٪؜ من منتسبي حماية شخصيات محافظة البصرة الى المحافظات الأخرى.واضافت نحن نطمئن منتسبي […]

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