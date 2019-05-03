الصدر يتحدث عن مجانية توفير الماء والكهرباء وارتفاع حالات الانتحار

2019/05/03 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، ان المطالبة بالماء والخدمات مجانا "فسادا شعبيا"، فيما اشار الى ان اللجوء الى الانتحار "مرض نفسي".

وقال الصدر في تغريدة له على موقع تويتر وتابعته السومرية نيوز، ان "البعض يتصور ولسبب ما ان توفير الخدمات كالماء والكهرباء وغيرلها يجب ان يكون مجانا"، مبينا "اني لاعتبر ذلك فسادا شعبيا واضحا ولا سيما اذا كانت الحكومة قد اعتنت بهذين القطاعين وامثالهما".واضاف ان "عدم دفع الاجور (المناسبة) يعتبر من الفساد اكيدا بل سيتسبب باضرار بليغة".

وعن حالات الانتحار، اكد الصدر ان "ازدياد حالات الانتحار بين اوساط الشعب ولاسيما الشباب وكأن الانتحار حل، كلا فهو قتل للامل وقتل لروح المثابرة والعزيمة".وتابع ان "ذلك لا يخلو من كونه مرضا نفسيا يعاني منه الفرد بسبب الظروف المحيطة به او فشله في الوصول الى هدفه".

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