"الصادقون" تهنئ الشيخ الأمين في الذكرى الـ 16 لتأسيس حركة عصائب أهل الحق

2019/05/03 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأت كتلة الصادقون سماحة الشيخ الأمين قيس الخزعلي، بمناسبة الذكرى الـ 16 لتأسيس حركة عصائب أهل الحق، وجاء في التهنئة:

يتقدم المكتب الأعلامي لكتلة

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