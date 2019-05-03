الإدارة المحلية في الفلوجة تتوعد بمحاسبة أصحاب المولدات في حال الإضراب عن التشغيل

2019/05/03 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ الانبار

حذر

قائممقام الفلوجة عيسى الساير، الجمعة، جميع أصحاب المولدات الاهلية في المدينة من

الاضراب عن تشغيل المولدات وعدم الالتزام بالتشغيل اليومي.

وقال

الساير في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الادارة المحلية في

الفلوجة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من يتوقف عن تجهيز المواطنين بالكهرباء والتحريض

على الاضراب عن التشغيل لان ذلك الفعل جريمة بحق المواطنين يحاسب عليها القانون”.

يشار

إلى أن تحسن تجهيز الكهرباء الوطنية لشهر نيسان في الفلوجة، أدى الى قلة ساعات تشغيل

المولدات الاهلية، مما ادى الى امتعاض بعض اصحاب المولدات الاهلية من انخفاض سعر الامبير

في قضاء الفلوجة.

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