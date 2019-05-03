2019/05/03 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة النجف تنفي تعرض مكتب البرلمانية ولاء السعبري الى هجوم مسلح

واع / مكتب النجف / خ .ع

نفت مديرية شرطة النجف، الجمعة، الانباء حول تعرض مكتب عضو مجلس النواب ولاء السعبري الى هجوم مسلح وإطلاق نار.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت إشاعة حول تعرض مكتب النائبة في البرلمان ولاء السعبري الى هجوم مسلح وإطلاق نار من قبل جهة مجهولة"، مبينا ان "الخبر عار عن الصحة".

واضافت ان "الحقيقية هو وجود خلاف بين عائلة النائبة ولاء السعبري وبين احد الأطراف المعروفة وهناك تحقيق ودعوى قضائية مفتوحة، فالموضوع مشاجرة ولا علاقة له بالاستهداف"، مطالبة "الجميع بعدم تناقل الإشاعات وتهويل الأمور والتأكد قبل نشر أي معلومة".

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا تضمن ان مكتب النائب ولاء السعبري في النجف تعرض الى هجوم مسلح والنائب داخل المكتب الذي يقع قرب الصحابي ميثم التمار.

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