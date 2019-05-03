شرطة النجف تكشف حقيقة تعرض مكتب نائبة عن ’’سائرون’’ لهجوم مسلح

2019/05/03 | 22:45

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بغداد اليوم- النجف

نفت شرطة محافظة النجف، الجمعة (3 أيار 2019) تعرض مكتب النائبة عن كتلة "سائرون" ولا...





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