الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تدعو للاستعداد للرد على جرائم العدو في غزة

2019/05/03 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية "لرفع الجهوزية

العسكرية والاستعداد للرد على جرائم العدو في غزة".واستهدفت قوات

الاحتلال بقذائف مدفعية موقعًا للمقاومة شرق البريج.



كذلك قصفت شرق

المنطقة الوسطى مستهدفة موقعًا شرق المغازي بصاروخين.وأفادت وزارة

الصحة الفلسطينية باستشهاد مواطن وإصابة 50 مواطنًا بجروح مختلفة جراء

اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة الـ57

لمسيرات العودة شرقي غزة تحت عنوان "الجولان عربية سورية".واستشهد

المواطن رائد خليل ابو طير متأثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص

الاحتلال شرق خان يونس.وبين الإصابات 10 اطفال و2 إناث إضافة لـ 3

مسعفين وصحفية.وإحدى الإصابات خطيرة لفتاة بطلق ناري في الرأس شرق

جباليا، إضافة لإصابة برصاصة متفجرة لشاب في القدم شرق رفح.كما أصيب

المسعف خضر ميط بالاختناق الشديد وهو يعمل في الخدمات الطبية وذلك

جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للطواقم الطبية شرق البريج.

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