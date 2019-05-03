زيارة تفقدية لقواطع الحشد في نينوى

2019/05/03 | 22:49

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معاون آمر اللواء المجاهد ابو جهاد يشارك قائد عمليات الحشد الشعبي في

نينوى السيد علي كاظم الموسوي بزيارة عدد من قواطع المسؤولية لقوات

الحشد الشعبي المنتشرة في قضاء تلكيف والاخير يؤكد على ضرورة بناء

علاقة طيبة مع المواطنين

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