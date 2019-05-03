الحلبوسي من بلد: الفتنة الطائفية ولت إلى غير رجعة

2019/05/03 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس وأعضاء المجلس المحلي وشيوخ العشائر والوجهاء في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين جولته الميدانية في المحافظة" مؤكداً ان "العراق "سيبقى بلداً موحداً".

واستمع الحلبوسي بحسب بيان لمكتبه خلال اللقاء إلى "عرض حول احتياجات القضاء قدَّمه رئيس مجلس قضاء بلد وأعضاؤه، منها ما يتعلق بالسلطة التشريعية التي وعد بالنظر فيها ومتابعتها، ومنها ما يتعلق بالسلطة التنفيذية وتطبيق قانون الموازنة الذي سيتم متابعة خطوات إنجازه مع الحكومة، كما تمت مناقشة الملف الخدمي، والتأكيد على أهمية توفير الخدمات وتقديم الأفضل؛ لتلبية احتياجات أهالي القضاء".وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن "العراق سيبقى بلداً موحداً، وأن الفتنة الطائفية قد ولت إلى غير رجعة، مقدما شكره وتقديره لأهالي القضاء الذين قاموا بحماية مدينتهم والبوابة الشمالية لمدينة بغداد من داعش الإرهابي".ولفت الى انه "وخلال زيارته للقضاء التي رافقه فيها عدد من النواب ورئيس مجلس محافظة صلاح الدين، أدى رئيس مجلس النواب مراسم الزيارة لمرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي {ع}، والتقى زوار المرقد، مؤكدا على ضرورة الاستمرار بتوسعته، وصرف التخصيصات اللازمة لها".كما زار رئيس مجلس النواب "ناحية الضلوعية والتقى نخبها ووجهاءها، مشيدًا بوقفة أهلها وشجاعتهم، ومستذكرا معركة ذات السواتر مع داعش الإرهابي، واستمع إلى عرض قدمه القادة الأمنيون حول الوضع الأمني".كما اطَّلع على احتياجات المواطنين والواقع الخدمي في الناحية وعمل مؤسسات الحكومة، مؤكدا أن مجلس النواب مصممٌ على إصدار كل التشريعات التي ستساعد الحكومة على تسريع عملية البناء والإعمار.انتهى

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