المسيحيون في نينوى بعد عدة محاولات لحمايتهم ، ما هو مستقبلهم ؟!

2019/05/03 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – سهل نينوى يتكوّن سهل نينوى من ” الإيزيديون ، المسيحيّون ، التركمان ، الشبك ، الكاكائيون ، العرب ” وبعد مرحلة داعش وبسبب الاوضاع السياسية والإقتصادية حصل شرخ كبير في العلاقات ولا تزال منظمات المجتمع المدني تحاول أن تعيد العلاقات فيما بينهم.بعد أن أعلن البطريرك لويس ساكو بطريرك الكلدان في […]

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