2019/05/03 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن بوست : العراق يسعى لعزل 30 ألفا من داعش) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vRpx96tXV3g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن بوست : العراق يسعى لعزل 30 ألفا من داعش) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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