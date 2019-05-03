ظهور البغدادي .. رسائل واشارات

2019/05/03 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خالد الخفاجي

Khalid.alkhafaji@yahoo.com

أنهى ظهور زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي الجدل الدائر حول مقتله وعن انحسار دور التنظيم في العراق وسوريا ونية الانسحاب من سوريا وتعزيز التواجد

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