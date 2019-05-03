محافظ كركوك يهنئ الشيخ الأمين بالذكرى السادسة عشر لتأسيس حركة عصائب اهل الحق

2019/05/03 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كركوك

هنأ محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، حركة المقاومة الإسلامية عصائب أهل الحق بالذكرى السادسة عشر لتأسيسها.

وذكر الجبوري في برقية تهنئة, "بمناسبة الذكرى

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