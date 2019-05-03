المنافذ الحدودية تعلن حجز حقائب تحتوي على عقيق صيني وأدوية في مطار النجف

2019/05/03 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، حجز خمس حقائب تحتوي على حجر “عقيق صيني ملون تزن ١٥٥ كغم” في منفذ مطار النجف، بحوزة مسافر عراقي قادم من بيروت.

وقال

إعلام هيئة المنافذ الحدودية، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها”

ضبطت حقيبة كبيرة تحتوي على ‘أدوية بشرية مختلفة’ بحوزة مسافر عراقي قادم من إيران.

وبينت الهيئة أنه تم تنظيم محضر ضبط بالمواد المضبوطة لعدم وجود موافقات بدخولها، بالتعاون مع مركز الكمرك وشعبة البحث والتحري في المنفذ.

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