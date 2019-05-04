عمليات بغداد تعلن عدد الكتل الكونكريتية المرفوعة في الأسبوع الماضي

2019/05/04 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للقيادة، تلقت "الغدير" نسخة منه" يواصل الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية من العاصمة بغداد وتحويلها إلى المحيط الأمني للعاصمة".وأضاف" حيث بلغ مجموع ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي "332" كتلة كونكريتية من مناطق "مصرف الرافدين في ناحية الوحدة، مؤسسة الشهداء السياسيين في الكرادة، محيط مدينة الكاظمية المقدسة، شارع 52 مدرسة المستنصر، جامعتي الإمام الكاظم والإمام الصادق "ع"، مؤسسة السجناء السياسيين في شارع الصناعة، دائرة صيانة كهرباء الرصافة، مصرف كردستان العراق، والتسجيل العقاري في الرصافة الثانية".انتهى .م ك

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