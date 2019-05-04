2019/05/04 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، السبت، بأن القوات الامنية في نينوى قررت منع تجوال الدراجات النارية، على خلفية انفجار اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "على خلفية انفجار دراجة نارية، القوات الامنية في نينوى تمنع تجوال الدراجات النارية في المحافظة"، موضحاً أن "المخالف سيتم احتجاز دراجته وتغريمه".وشهدت الموصل، اليوم السبت، انفجار دراجة مفخخة شرقي المدينة.

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