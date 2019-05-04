2019/05/04 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت أحدث التسريبات، اليوم السبت، عن هاتف Y9 Prime 2019 الذي ينطلق أيضاً هذا العام بالتصميم المنبثق للكاميرة الأمامية، لينضم إلى هاتف P Smart Z الذي رصد أيضاً خلال الفترة الماضية بنفس التصميم.ويبدو أن العملاق الصيني ستتبنى التصميم المنبثق للكاميرة الأمامية في أكثر من إصدار هذا العام، حيث رصدت هاتف P Smart […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على مواصفات هاتف هواوي Y9 Prime 2019) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على مواصفات هاتف هواوي Y9 Prime 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).