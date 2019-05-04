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تعرف على مواصفات هاتف هواوي Y9 Prime 2019


تعرف على مواصفات هاتف هواوي Y9 Prime 2019
2019/05/04 | 21:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة كشفت أحدث التسريبات، اليوم السبت، عن هاتف Y9 Prime 2019 الذي ينطلق أيضاً هذا العام بالتصميم المنبثق للكاميرة الأمامية، لينضم إلى هاتف P Smart Z الذي رصد أيضاً خلال الفترة الماضية بنفس التصميم.

ويبدو أن العملاق الصيني ستتبنى التصميم المنبثق للكاميرة الأمامية في أكثر من إصدار هذا العام، حيث رصدت هاتف P Smart […]

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