ضغط مياه النهر يهدم جسرا اثريا في اقليم كوردستان عمره 500 عام

2019/05/04 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بسبب ارتفاع منسوب المياه في وادي رشافه التابعة لمحافظة دهوك، انهار قسم من جسر عمره 500 عاما في الوادي.

ويعد جسر "كليا" جسرا تاريخيا تم بناؤه منذ خمسة قرون في وادي رشافه في محافظة دهوك، الا ان تهدم قسم الجسر اليوم السبت بسبب ضغط مياه النهر بعد ارتفاع مناسيبها بسبب الامطار الغزيرة التي شهدها اقليم كوردستان بصورة عامة.

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