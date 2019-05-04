السلطات الامنية تعتقل مطربا شعبيا معروفا بالسليمانية

2019/05/04 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة النجدة في محافظة السليمانية، اليوم السبت، عن تمكنها من اعتقال المتهم اوات فاضل رشيد المعروف بـ (ئاوات بوكاني).

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، ان قواتها تمكنت من اعتقال المتهم اوات فاضل رشيد من مواليد 1988 والمعروف ـ(اوات بوكاني) داخل مدينة السليمانية، لافتا الى المتهم اعلاه صدر بحقة امرين اثنين بالقاء القبض من قبل المحكمة وفقا للمادتين 432 و413 من قانون العقوبات العراقي.

واشار البيان انه عثر بحوزة المتهم مسدس من نوع كلوك ومشطا واحدا مع ذ14 اطلاقة.

واوضح انه بعد تفتيش سيارة المتهم وهي من نوع تويوتا لاندكروزر تمت مصادرة مسدس اخر من نوع توكاريف ومشطا و20 اطلاقة وكذلك سلاحا من نوع ويزة مع مشط و27 اطلاقة وكذلك تم العثور على مخزن خاص بسلاح الكلاشينكوف مع 14 اطلاقة كلها كانت مخبئة دواخل السيارة الخاصة به.

ونوه البيان الى ان المتهم محتجز الان بامر من القاضي وسيتم نقله الى اية جهة عليه اوامر اعتقال فيها لاجراء التحقيقات معه.

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