2019/05/04 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة كربلاء المقدسة يدعو لتكثيف العمل والتفتيش في السيطرات الخارجية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/04 | 22:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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